Pedullà: “Offerti 25 milioni per Gudmundsson. Bonaventura ha chiesto a Barone la cessione alla Juventus”

Ultimo appuntamento della finestra di calciomercato invernale con Alfredo Pedullà che ha dato il suo giudizio e svelato i retroscena del mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

GIUDIZIO – “Io ho dato un giudizio sufficiente, ognuno può interpretarla come vuole, c’è massima libertà. Quello che mi fa piacere rimarcare è che l’obiettivo non centrato era uno e che tutti gli altri nomi fatti dall’inizio alla fine, all’infuori di Vargas e Brian Rodirguez ma solo alle condizioni della Fiorentina, i viola avrebbero fatto l’investimento importante solo per Gudmundsson. Fare tanto per fare, hanno deciso di non fare. Mi rendo conto che questa scelta può portare diversi tipi di giudizi. Piano B? Evidentemente erano calciatori non ritenuti competitivi come il piano A. Quando è stato fatto il nome di Vargas era un plebiscito di no, stessa cosa quando è uscito il nome di Rodriguez. Di Zaccagni non abbiamo mai parlato, che potesse piacere non ho dubbi, ma non c’è mai stata trattativa. Anche dopo Gudmundsson sono stati citati profili come Ramazani ma non sono mai stati in orbita. Gudmundsson era un sogno più o meno realizzabile, diventato poi irrealizzabile. L’aspettativa era quella di un mercato che avrebbe potuto portare un esterno sulla scia delle parole di Italiano. Il piano B c’era, ma non era aderente alla richiesta di rendere più forte l’organico. Barak era collegato all’arrivo di Gudmundsson, ma non all’arrivo di un esterno. In mezzo abbiamo avuto la vicenda Bonaventura”.

GUDMUNDSSON – “Cosa non ha funzionato per Gudmundsson? Non ha funzionato il fatto che stavi trattando con una società ricca che ha diverse ramificazioni di diversi club in giro per l’Europa e che avevano preso Vitinha per aggiungerlo senza cedere Gudmundsson. La Fiorentina ha raggiunto la cifra di 25-26 milioni con i bonus, ma sono dell’idea che il Genoa abbia ascoltato con mezzo orecchio. Se qualcuno si fosse avvicinato a 27 per arrivare a 30, loro avrebbero chiesto 30 di base fissa”.

MINA – “Per me è una cosa di secondo, terzo piano. È un errore, ma non esiste una società che non commette errori. C’è chi si sente ricco e non ha ancora sostituito Kim, per me il Napoli ha fatto peggio. Il Napoli ha fatto peggio perché l’ha cercato a gennaio e lo ha mollato. La Fiorentina, invece, non lo ha mai cercato decidendo di promuovere Comuzzo”.

BELOTTI – “Io penso sia un buon colpo. Io cerco di parlare sempre prima sapendo di espormi a dei rischi. Belotti a Roma non ha fatto bene, era uscito dalle rotazioni e la Fiorentina punta sulla sua rabbia di riscatto. L’esordio a Lecce è stato confortante, io credo che trovando la condizione possa dire la sua. Se nell’immaginario collettivo Belotti viene ritenuto scarsi, per me Belotti è un centravanti nel pieno della maturità che possa fare meglio degli altri due. Io spero che giochi Belotti con Beltran, ma sono situazioni che dovrà sciogliere Italiano”.

BONAVENTURA – “Faccio una piccola confessione. Noi abbiamo confessato quando sapevamo qualcosa già qualcosa da una settimana circa. Il rinnovo era stato pattuito al 70% al raggiungimento delle presenze. E ci siamo quasi, credo. Ma ci devono essere anche il gradimento e la comune felicità. Cosa è successo? È successo che sottotraccia la Juventus si è mossa 6-7 giorni prima rispetto quello che abbiamo detto, la telefonata l’ha fatta Allegri a Barone e siamo arrivato al venerdì-sabato antecedente all’Inter. Bonaventura si è presentato dicendo che, indipendentemente del rinnovo, avrebbe voluto fare il salto di qualità andando alla Juve. Poi aggiungo, senza offendere nessuno, che Bonaventura sia juventino di una famiglia juventina. Non è un reato, anche se gioca nella Fiorentina. Da quel momento Bonaventura si è metallizzato verso l’uscita dalla Fiorentina entro il primo febbraio. Mi risulta che abbia detto a Barone il suo desiderio di andare alla Juve, poi è andato da Italiano a parlare. Il dato era tratto. Bonaventura ha giocato, senza mai chiedere di non giocare e non ha reso. Ora c’è uno strappo e non sarà facile da ricucire. Il fatto che il contratto, possa esserlo o sarà depositato al 70% delle presenza significa poco perché ci deve essere la reciproca convinzione e felicità. Questa situazione ce la trascineremo fino ad aprile e, poi, avremo le risposte. Tu adesso, ogni volta che vedi giocare Bonaventura, vedi uno che comunque aveva fatto la sua scelta a fine gennaio. Questa è la cosa che conta oggi”.

BALDANZI – “Potrebbe essere stato un errore, ma un errore fatto da tutti quello che non lo hanno preso. Baldanzi per me è un grande investimento a quella cifra: 15 milioni tutti compreso, forse c’è un milioni in più ma poca roba. Noi dobbiamo ricordare quello che abbiamo detto lo scorsa estate quando parlammo di Baldanzi dando cifre iperboliche. Forse 25 milioni non sarebbero bastati perché l’Empoli si stava arrampicando verso i 30, come il Genoa con Gudmundsson. Ma Corsi che è un abile venditore ha capito che, in caso di mancata salvezza, a maggio la sua valutazione sarebbe scesa anche sotto i 15, toccando i 10. Capisco che si possa vedere come un rimpianto, ma un rimpianto di tutti. È stata un’operazione lungimirante da parte della Roma”.

BARAK – “La Fiorentina lo avrebbe ceduto al Cagliari in caso di arrivo di Gudmundsson. È la nostra versione ed è stata confermata. Barak era legato a Gudmundsson, non a un possibile arrivo di un esterno“.

NGONGE – “È un rimpianto? È lo stesso discorso di Baldanzi. Ma in questo caso ci sono cifre differenti, forse a 20 più bonus non è un rimpianto”.

