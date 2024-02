Commisso: “Mi fa ridere chi dice che non spendo. Ho investito 450 milioni in 5 anni, mai nessuno come me”

Nel corso del suo intervento, (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE INTEGRALI) Rocco Commisso ha anche parlato della questione economica del club viola:

“I ricavi del 2023 sono stato di 146 milioni, è il miglior risultato della storia della Fiorentina, chi dice che non voglio spendere mi fa ridere, ho speso 450 milioni in questi 5 anni, nella storia della Fiorentina nessun ha speso così tanto, un vero e proprio record. I nostri conti sono in regola ma questo non vuol dire che devo spendere cifre fuori mercato per i giocatori”