Galloppa: “Che emozione la partita contro il Mainz in Conferenze. Trapani mi ha sorpreso in questa stagione”

Galloppa parla della sua breve avventura sulla panchina della Fiorentina

Galloppa ospite al Viola Park ha risposto ad alcune domande a dei piccoli tifosi Viola ospiti della struttura: “Quest’anno diversi giocatori mi hanno sorpreso, devo dire che il capitano Trapani, che alleno ormai da anni, mi ha sorpreso tanto. Fa più ruoli durante la partita, è un ragazzo intelligente. A scuola è andato bene e questo se lo riporta anche in campo. Sta facendo una grandissima annata. Da allenatore è stato emozionate quando sono stato in panchina con la prima squadra a Mainz in Conference League. La più difficile in Coppa Italia contro la Roma con la Fiorentina Primavera, abbiamo giocato contro una squadra fortissima e sofferto quasi tutta la gara, interminabile, ma siamo riusciti a portarla a casa”.