Galloppa: “Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro”

La Fiorentina Primavera ha vinto l’ottava Coppa Italia ieri al Dall’Ara di Bologna contro il Torino; la partita è finita 5-4 ai rigori dopo 120 minuti senza reti. Il mister Galloppa oggi ha parlato a RadioSportiva: “Con il Torino è stata una battaglia bella, all’ultimo sangue, emozionante. Siamo contenti di aver riportato la coppa a Firenze. È segno che le cose stanno funzionando e che il lavoro che si fa a tutti i livelli sta dando frutti”. Sul suo percorso: “Questo è il mio quarto anno alla Fiorentina, sei-sette ragazzi sono con me fin dall’inizio e stiamo crescendo insieme, vedere dove siamo partiti e dove siamo adesso è un’esperienza incredibile”. Poi parla di Joe Barone: “Pensare che pochi anni fa lavorava in banca, ha lasciato quel lavoro per coinvolgere Commisso nell’acquisto della Fiorentina, è diventato una figura fondamentale nella costruzione del Viola Park. Abbiamo perso un punto di riferimento importante”. Il tecnico viola spende anche buone parole su Rocco Commisso: “Il presidente ci ha chiamato prima e dopo la partita, ogni volta ci chiama e non è scontato, ha fatto un investimento e sa cosa vuol dire raccogliere i frutti del lavoro”. Galloppa si esprime sui tanti italiani e toscani: “Motivo di orgoglio, chi ha giocato ieri è qui da bambino, è bellissimo”. Poi sul divario tra i settori giovanili italiani e quelli stranieri: “Se parliamo di top club il divario c’è ma non così grande, la spaccatura vera arriva intorno ai 16-17 anni, all’estero il rischio di accelerare la crescita c’è mentre in Italia si rallenta, facciamo fatica a tenere il passo. Giovani in prima squadra? C’è tanto divario tra la Primavera e la prima squadra, se il giovane lo mettiamo come terza scelta avrà le opportunità per crescere e migliorare, se è la quinta no”. Infine un pensiero sulle squadre B: “Possono essere il trampolino giusto, all’estero i giovani hanno già 50-60 presenze in prima squadra e in Italia invece è molto difficile. Incontro squadre con i ventenni in campo in Primavera, voglio bene ai miei ragazzi ma mi auguro di non vederli in Primavera a vent’anni (ride, ndr)”.

