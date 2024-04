Chiesa rientra in gruppo in vista di Juventus-Fiorentina, Milik invece si allena ancora a parte

Questa mattina la Juventus di Allegri si è allenata in vista del match di domenica alle ore 20:45 contro la Fiorentina. Alla seduta ha preso parte con tutto il gruppo Federico Chiesa, rientrato dal leggero attacco influenzale. Quindi il nazionale italiano sarà a disposizione del tecnico livornese per la sfida contro la sua ex squadra, in cui è cresciuto. Invece Arek Milik continua a lavorare in disparte a causa dell’infortunio muscolare alla coscia sinistra che il polacco ha subito prima della partita contro il Genoa in allenamento.

