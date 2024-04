Gianluca Galliani su Palladino: “Intuizione di mio padre, parleremo del suo futuro a fine campionato”

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani (direttore generale del Monza), ha rilasciato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dichiarazioni su mister Palladino, che in questi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione, visto che Vincenzo Italiano verosimilmente continuerà la propria carriera lontano da Firenze, lasciando così scoperta la panchina viola: “Palladino è stata un’intuizione di mio padre (Adriano Galliani, ndr). Papà mi ha sempre detto che vedeva in lui delle ottime qualità e ha deciso di dargli questa opportunità con Berlusconi, hanno avuto ragione. Il suo futuro? Ha un incontro con mio padre al termine del campionato, papà non vuole parlare di trattative di mercato durante la stagione, solamente quando finisce il campionato“.

