Ferrara: “Pioli? Ci ricordavamo un altro uomo. La Viola potrebbe anche proseguire con Galloppa”

5 Novembre · 15:47

Il giornalista analizza la situazione in casa Viola, in vista dei prossimi impegni, dopo l'esonero di Stefano Pioli

Benedetto Ferrara ha espresso la sua opinione sul momento della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno: “Commisso, dopo la morte di Barone, ha promosso Ferrari. Non mi ha meravigliato la scelta di promuovere Goretti. Non credo che prima avesse avuto tanti margini operativi. Se Galloppa dovesse andare bene… non si sa mai. Si giocherà le sue carte. Non è detto che un Vanoli sia meglio di lui, se non per esperienza. La squadra non è più coperta, prima si poteva dare la colpa a Pioli, a Pradè. Non sappiamo perché il rapporto con l’allenatore si fosse rotto, ma era abbastanza chiaro. Non essendoci Pioli la cosa è meno tesa. La Fiorentina se ingrana la marcia giusta può risalire la classifica”.

Su Pioli: “Tutti noi ci ricordavamo un altro Pioli. Al di là del dramma di Astori che porta fuori questioni emotive e umane, non ha mai fatto bene. Avevamo bisogno di affetto. In Arabia, quando è andato via, hanno stappato lo champagne. il tifo gli ha voluto bene, contro di lui è uscito solo alla fine”.

