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Di Marzio: "Il Modena è a lavoro per chiudere l'arrivo di Harder, ritroverà l'ex allenatore Galloppa"

Il Modena è lavoro per chiudere l'arrivo di Jonas Harder, giocatore di proprietà della Fiorentina, che nella passata stagione ha giocato nel Padova

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 20:32
Di Marzio: "Il Modena è a lavoro per chiudere l'arrivo di Harder, ritroverà l'ex allenatore Galloppa" -
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Gianluca Di Marzio scrive sui propri canali che il Modena è al lavoro per chiudere l'arrivo di Jonas Harder, reduce dall'esperienza con il Padova.

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, è pronto a vestire la maglia del Modena, dove ritroverà l'ex allenatore della Primavera viola Daniele Galloppa.

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