Di Marzio: "Il Modena è a lavoro per chiudere l'arrivo di Harder, ritroverà l'ex allenatore Galloppa"
Il Modena è lavoro per chiudere l'arrivo di Jonas Harder, giocatore di proprietà della Fiorentina, che nella passata stagione ha giocato nel Padova
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 20:32
Gianluca Di Marzio scrive sui propri canali che il Modena è al lavoro per chiudere l'arrivo di Jonas Harder, reduce dall'esperienza con il Padova.
Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, è pronto a vestire la maglia del Modena, dove ritroverà l'ex allenatore della Primavera viola Daniele Galloppa.