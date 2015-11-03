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Notizie Jonas Harder Fiorentina
Harder al Padova, ma prima rinnova con la Fiorentina. Contratto fino al 2029 e opzione per altre 3 stagioni
11 luglio 2025 17:24
Ora è anche ufficiale: Harder è del Padova. Il classe 2005 si trasferisce in prestito secco dalla Fiorentina
11 luglio 2025 16:50
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Esplora l'archivio di Jonas Harder
2025
Sett. 28
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