Tuttosport rivela: "Harder vicino al Modena, la Fiorentina prepara un nuovo prestito"

Ritorno possibile con Galloppa, che lo conosce dai tempi delle giovanili

Dopo l’esperienza della scorsa stagione al Padova, Jonas Harder potrebbe tornare a giocare in Serie B. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile viola, si era messo in evidenza con la maglia biancorossa e ora è finito nel mirino di un altro club cadetto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 2004 sarebbe vicino al trasferimento al Modena, società ambiziosa che ha seguito con attenzione il suo profilo e vorrebbe portarlo alla corte di Daniele Galloppa, che lo conosce bene dai tempi del settore giovanile.