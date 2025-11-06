Galloppa: “Abbiamo sprecato tante occasioni, non abbiamo tenuta fisica e percezione del pericolo”

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della squadra viola contro il Mainz, queste le sue parole:

«Purtroppo questo risultato, e soprattutto il modo in cui è arrivato, pesa tanto. Dispiace perché subire gol all’ultimo minuto fa male, e in un momento come questo ancora di più. I ragazzi devono imparare a essere più maturi in certe fasi della gara. Le occasioni le abbiamo create, e nel finale avremmo potuto chiudere la partita portandoci sul 2-0. La squadra ha voglia di reagire: li vedo delusi e tristi, come è giusto che sia adesso. Pretendere di più da loro, dopo soli due giorni di lavoro insieme, sarebbe stato complicato. Avrei voluto una gestione del possesso più lucida, ma purtroppo è andata così».

“La squadra ha creato tanto ma ci sono stati errori tecnici, Piccoli lavora tanto, si ferma a fine allenamento perchè vuole migliorare sotto porta, poi chiaro che c’è l’aspetto emotivo, nell’occasione probabilmente poteva far meglio tecnicamente. Nella prima ora si è visto qualcosa, la squadra era dentro con l’atteggiamento, ma con l’allungarsi della partita siamo calati fisicamente, non abbiamo la percezione matura di chi non deve prendere gol, è mancato quell’atteggiamento. Per caratteristiche questa squadra non può giocare con gli esterni quindi sei obbligato a giocare con 1 o 2 punte oppure con le sottopunte.