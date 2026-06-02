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Il Resto del Carlino: "Galloppa tra i candidati per la panchina del Cesena"

Il tecnico della Fiorentina Primavera è in corsa anche per il Cesena

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2026 19:55
Il Resto del Carlino: "Galloppa tra i candidati per la panchina del Cesena" -
Rassegna Stampa
Galloppa
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C’è anche Daniele Galloppa tra i candidati della panchina del Cesena. Il nuovo ds Andrea Mancini che sarà annunciato nei prossimi giorni ha infatti chiesto massima autonomia e guarderebbe più a Possanzini - piuttosto che Galloppa o Pagliuca - quale alternativa nel caso ad Ashley Cole. Lo scrive Il Resto del Carlino.

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