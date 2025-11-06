6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:50

Galloppa: “Martinelli si merita una chance. Spero che i ragazzi tengano alti i colori della Fiorentina”

6 Novembre · 18:29

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 18:31

Il mister Galloppa ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo ciò che pensa di Martinelli e cosa spera i giocatori portino in campo

Il tecnico della Fiorentina primavera, chiamato pochi giorni fa per allenare la prima squadra, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni di SkySport nel prepartita della di Fiorentina-Mainz, queste sono le sue parole: “Per il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare assetto. Vorrei un interpretazione da grande squadra. Qualche cambio è stato forzato con qualcuno acciaccato e non al 100%. Poi Martinelli, mi sembrava giusto dargli una chance con David pronto per domenica”.

Ieri ha detto “non svegliatemi” ma ha dormito?
“Poco perché abbiamo studiato tanto. E’ bellissimo spero che i ragazzi vadano al massimo e tengano alti i colori della Fiorentina”.

Quali sono state le prime parole che ha usato in spogliatoio?
“Le prime parole che mi sono sentito di dire è che ci dobbiamo aiutare tra di noi. Il trasporto da fuori passa da dentro. I ragazzi sono responsabili, mi sono piaciuti i loro occhi. Per le rivoluzioni ci vuole tempo. Si vedrà”.

Di cosa parlavate con Ferrari?
“Di questi giorni. Di come ho visto i ragazzi. Discorsi semplici e sereni. Mi ha detto di trasmettere entusiasmo e di godermi questa partita. Sono felice di stare qui con questa squadra”.

