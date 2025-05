Finale Scudetto Primavera: Inter-Fiorentina, venerdì sarà sfida tra giganti al Viola Park

Si è conclusa con grande spettacolo la seconda semifinale dei playoff del Campionato Primavera. L’Inter ha avuto la meglio sul Sassuolo al termine di una sfida combattutissima, decisa soltanto ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità sull’1-1. I nerazzurri eliminano così i campioni d’Italia in carica e conquistano il pass per la finale.

Ad attenderli ci sarà la Fiorentina di Daniele Galloppa, che ha superato la Roma nella prima semifinale. I viola giocheranno in casa, al Viola Park, e proveranno a sfruttare il fattore campo per riportare a Firenze un titolo che manca dal 1983. La squadra toscana, infatti, inseguirà il suo quarto scudetto Primavera, un traguardo storico e attesissimo.

L’appuntamento è per venerdì alle ore 20.30, al Viola Park: una notte che promette emozioni e che assegnerà lo scudetto Primavera 2025