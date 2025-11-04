Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”

Il noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha dato a aggiornamenti sulla contorta situazione legata alla panchina della Fiorentina. Infatti, dopo l’esonero di Pioli arrivato nella giornata odierna, la squadra è stata affidata a Galloppa, il quale potrebbe presenziare in panchina fino alla gara di campionato contro il Genoa, in modo tale da consentire alla società di prendersi altro tempo e decidere con più calma il nuovo allenatore.

Secondo l’esperto, inoltre, non è da escludere il ritorno di Palladino, così come tiene banco l’opzione che porta a Vanoli. Si è raffreddata, invece, la pista che porta a D’Aversa anche per le reazioni della piazza.

Valutati ma non approfonditi per il momento anche i nomi di Giampaolo e Nesta.