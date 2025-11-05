5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:03

Corriere Fiorentino: “Galloppa in panchina fino al Genoa? Piccola chance che possa restare di più”

Corriere Fiorentino: "Galloppa in panchina fino al Genoa? Piccola chance che possa restare di più"

5 Novembre · 12:14

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 12:14

FiorentinaGalloppaGoretti

Brutta aria verso D'Aversa, da lì la scelta di promuovere Galloppa

Una scelta quella di Galloppa (spiegata alla squadra prima dell’allenamento) maturata dopo aver respirato la bruttissima aria che tirava in città attorno al profilo dell’ex Empoli e su spinta arrivata in particolare proprio da Goretti. È lui ad aver sponsorizzato lo stop e la strategia della calma. Tutto infatti lascia pensare che si andrà avanti così fino al delicatissimo match di domenica col Genoa e c’è anche una (per ora piccola piccola) possibilità che diventi una soluzione definitiva. Sarebbe una specie di favola, anche se per il momento resta più probabile l’ipotesi di un volto nuovo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

