Perchè la Fiorentina Primavera è penultima? Dalla scelta della società al poco feeling squadra-Galloppa

Non è sfuggita ai più attenti la posizione della Fiorentina nel campionato Primavera, al penultimo posto con 10 punti, peggio dei viola solo il Frosinone, fanalino di coda a quota 3. Il popolo viola si era abituati a grandi risultati con la squadra U19 ma quest’anno le cose stanno andando diversamente. Come mai?

Il primo motivo principale è il cambio di scelta strategico della società viola dopo l’addio di Alberto Aquilani, è stato deciso di aprire un nuovo ciclo affidandosi a ragazzi quasi tutti 2005 e 2006, rinunciando a tanti 2004 (nel settore giovanile, anche un anno di esperienza fa la differenza) e soprattutto si tratta di un gruppo totalmente nuovo con un allenatore nuovo. Si perchè Galloppa è al suo primo anno in Primavera e sta assemblando questi ragazzi per la prima volta. Il tecnico viene dall’Under 18 della Fiorentina e sta testando tutti i ragazzi anche se per ora, il feeling con la maggior parte del gruppo non è ancora scattato. Uno dei giocatori che avrebbe dovuto essere protagonista, vale a dire Fallou Sene, attaccante classe 2004, non sta vivendo la stagione che ci si aspettava, anche a causa di alcuni comportamenti non perfetti che gli hanno fatto perdere diverse partite e un rapporto con mister Galloppa non ancora decollato.

Se la società ha deciso di aprire completamente un nuovo ciclo con una squadra totalmente nuova e spesso sotto età è anche perchè quest’anno il campionato Primavera prevede una sola retrocessione, al contrario degli anni scorsi dove il rischio di retrocedere era molto più ampio perchè retrocedevano 3 squadre e con playout annessi. Questo cambiamento ha fatto convincere ancor di più la Fiorentina di poter lavorare più serenamente questa stagione per far crescere i propri giovani iniziando un nuovo ciclo, con la speranza possa essere nel medio-lungo periodo vincente come quello precedente.

