Commisso sorride al Viola Park, la primavera viola batte 3-1 la Roma capolista
La Fiorentina di mister Galloppa vince e convince contro la Roma. Il presidente è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con i giocatori
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2024 00:00
La Primavera della Fiorentina ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive sotto gli occhi di Rocco Commisso, presente al Viola Park a vedere la sfida. I ragazzi di Galloppa infliggono un netto 3-1 alla Roma fino a stasera imbattuta grazie alle reti di Braschi e alla doppietta di Rubino e con questa vittoria si portano al quarto posto in classifica, a quota 12 punti.
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