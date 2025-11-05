Nazione: “Galloppa riparte dal 3-5-2. Con il Mainz Piccoli ed uno tra Dzeko e Fazzini”

C’erano anche gli attenti occhi del dg Ferrari e del responsabile del vivaio Angeloni (suo sponsor fin dal 2020) a seguire il primo allenamento che Daniele Galloppa ha diretto al Viola Park. Una prima seduta, dopo quella di scarico di lunedì portata a termine in un clima surreale da Pioli e dal suo staff, che è servita al nuovo mister ad interim per conoscere più approfonditamente alcuni giocatori della rosa (ma spesso il tecnico della Primavera ha seguito il lavoro di Ranieri e soci in questi mesi) e per abbracciare quattro delle sue «creature» diventate grandi dopo essere state sotto la sua ala protettiva: Comuzzo, Fortini, Kouadio e Martinelli.

La testa del gruppo è già rivolta alla sfida di domani a Magonza, match che i viola – nonostante 48 ore da pazzi andate in archivio con tanto di 20° posto in Serie A e ribaltone in panchina – dovranno provare a vincere per prendersi la testa della classifica della fase campionato della Conference ai danni proprio del Mainz, formazione che dopo due turni ha 6 punti come i viola e che in Bundesliga vive una crisi tecnica simile a quella della Fiorentina (i tedeschi sono penultimi con 5 punti dopo nove giornate).

Venendo ai temi di campo, l’impressione è che Galloppa non voglia turbare più di tanto gli equilibri della squadra e sia orientato a ripartire dal 3-5-2 che i viola hanno messo in campo quasi sempre. Ovvio che del turnover ci sarà e questo anche perché alle porte c’è già la delicata trasferta di Marassi contro il Genoa, dove il giovane tecnico potrebbe essere ancora alla guida dei grandi. Certi del forfait per la sfida di domani Gosens (lesione al retto femorale) e Gudmundsson, che oggi in Islanda si sottoporrà all’udienza per il processo di secondo grado per cattiva condotta sessuale.

Venendo alla formazione, la sensazione è che in difesa possa toccare di nuovo a Viti al posto di Ranieri mentre a centrocampo Sohm e Ndour avranno una chance dal 1′. Davanti possibile riposo per Kean, con Piccoli favorito a subentrargli in coppia con Dzeko o Fazzini. Lo riporta La Nazione.