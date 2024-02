Galloppa: “Bravo Dodò, positivo anche in allenamento. È abituato a venire in mezzo al campo con armonia”

Il tecnico della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa, ha parlato al termine della partita con il Bologna, analizzando la prestazione di Dodò. Il terzino brasiliano ha giocato 60 minuti come richiesto dalla Prima Squadra. Le sue dichiarazioni:

“Ho visto benissimo Dodò anche in allenamento, è venuto con noi due giorni. Si vede che ha tanta voglia di rientrare, era positivo con i ragazzi. Non è mai facile catapultarsi nell’idea di calcio che abbiamo noi, lui è abituato spesso a venire dentro al campo che è una cosa che a me piace, perché lui lo fa in un’armonia che in Prima Squadra fanno in maniera diversa. Ha fatto i 60 minuti che mi aveva chiesto la Prima Squadra e sono stracontento per lui, perché ci son passato e so che cosa vuol dire. Mi auguro che possa tornare ad essere titolare o papabile per la Prima Squadra”.

