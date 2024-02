60 minuti di Dodò con la primavera: ha evitato i contrasti, voglia di giocare e qualche incursione

A 5 mesi dal terribile infortunio al ginocchio rimediato in Udinese-Fiorentina il terzino destro viola Dodò è tornato a giocare con la primavera viola nella gara contro il Bologna giocata al Viola Park. Dodò è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per 60 minuti nel quale si è vista una grande voglia di incidere, chiedeva sempre palla, non è stato molto impegnato in fase difensiva visto che il Bologna era davvero poca cosa. Si è notato l’evitare dei contrasti ed ogni tipo di contatto fisico con gli avversari ma nel complesso la gara è stata positiva con qualche buona sgroppata e tanti tocchi di palla soprattutto nella gestione della palla. Sicuramente ci vorrà del tempo per rivederlo nelle partite vere di campionato ma la strada sembra essere quella giusta.

