Sentite Balbo: "Per la Roma anche un pareggio sarebbe poco stasera contro la Fiorentina"

L'attaccante argentino che ha militato nella Fiorentina e nella Roma negli anni'90 si è espresso sulla gara del Franchi

Al podcast Serie A Review ha parlato il doppio ex di stasera Abel Balbo, attaccante argentino che ha militato in viola e in giallorosso durante la sua carriera e ha presentato il posticipo domenicale del Franchi: "Per la Roma sarà difficile stasera perché non attraversa un bel momento, mentre la Fiorentina ha iniziato a viaggiare dopo i successi con Lazio, Milan e Lecce, ha un grande pubblico che si farà sentire e si sentirà ancora più forte. La Roma non può permettersi di pareggiare stasera, è obbligatorio vincere per non perdere il treno europeo, sarà una sfida equilibrata perché i valori sono simili. Mi auguro che sarà una sfida spettacolare come spesso capita a Firenze contro la Roma."

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