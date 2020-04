L’ex attaccante della Roma Abel Balbo, che in carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky:

La maglia numero nove? “Io me la sarei tenuta, non l’avrei ceduta a Batistuta. Montella se l’era guadagnata, è giusto che l’abbia tenuta. Io avrei rosicato tantissimo se mi avessero tolto la mia maglia”.

L’esperienza alla Fiorentina? Una bellissima storia. Abbiamo giocato una Champions, battuto squadre come il Manchester ed il Valencia. È una piazza splendida che si merita di tornare grande”.

Montella? “Invidio il Mancino di Montella e la sua abilità nell’uno contro uno”.