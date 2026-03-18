18 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:34

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Corriere Fiorentino: “In Polonia occhio alle sorprese Braschi e Balbo. Possono partire dal 1′”

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Corriere Fiorentino: “In Polonia occhio alle sorprese Braschi e Balbo. Possono partire dal 1′”

Redazione

18 Marzo · 10:34

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 10:34

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Un bel punto interrogativo riguarda il centravanti

La Fiorentina si ritroverà stamani al Viola Park, svolgerà la rifinitura (attorno alle 11), pranzerà insieme e poi, nel primissimo pomeriggio, volerà da Peretola (sperando che il vento non crei disagi né ritardi…) alla volta della Polonia dove, per le 18.30, è fissata la classica conferenza stampa della vigilia. Un volo sul quale quasi certamente non salirà Gosens. Il tedesco sbattendo contro il palo a Cremona ha rimediato un trauma toracico posteriore e verrà tenuto a riposo anche se a ieri le sue condizioni non sembravano preoccupare in vista del match con l’Inter. E visto che Parisi viene da due partite di fila da titolare non ci sarebbe da sorprendersi se domani, basso a sinistra, dovesse giocare il giovane Balbo.

A proposito di ragazzi un bel punto interrogativo riguarda il centravanti visto che Kean (rimasto in panchina per tutta la gara lunedì) troverà spazio a gara in corso («Devo dargli minuti» ha detto Vanoli) ma non è certo pronto per partire dall’inizio. La domanda è: straordinari per Piccoli o lancio di Braschi? A oggi è più semplice immaginare una staffetta tra l’ex Cagliari e Moise, ma occhio alle sorprese. Il piano comunque è abbastanza chiaro, e prevede di portare il bomber ex Juventus nella miglior condizione possibile per domenica sera. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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