Notizie Otamendi Fiorentina

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Di Maria e Otamendi abbracciano e ringraziano Batistuta dopo aver vinto il mondiale con l'Argentina

19 dicembre 2022 12:40

Dalla Spagna, Otamendi lascerà il Manchester City. Valencia in pressing sul difensore ma la Fiorentina...

12 agosto 2020 08:01

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