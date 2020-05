Nicola Rizzoli ha parlato su Rai Radio Uno: “La possibile novità dei cinque cambi? Da un punto di vista regolamentare è importante che non possano essere utilizzate dai tecnici strategie per perdere del tempo, mantenendo la possibilità di fare i cinque cambi in soli tre slot. Da un punto di vista tecnico non devo giudicare io. È un’opportunità dovuta al rischio di infortuni per le molte partite che si dovrebbero giocare in un arco temporale ristretto, con partite ogni quattro giorni. Però saranno la Federazione e le leghe a decidere se accettare o rifiutare la novità”.