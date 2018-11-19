Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."
In occasione dell’incontro tra arbitri e allenatori ha parlato il designatore Rizzoli, queste le sue parole:"Fallo di mano Benatia? Tecnicamente il responso è che come minimo la situazione disciplinar...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 19:59
In occasione dell’incontro tra arbitri e allenatori ha parlato il designatore Rizzoli, queste le sue parole:
"Fallo di mano Benatia? Tecnicamente il responso è che come minimo la situazione disciplinare va valutata. Poteva portare al rosso se l'arbitro avesse la certezza che quello di Higuain era un controllo di palla. Se invece viene considerata come anticipo dell'avversario, anziché controllo di palla, può essere punita solo con il rigore, com'è stato fatto"