Labaro Viola

Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."

In occasione dell’incontro tra arbitri e allenatori ha parlato il designatore Rizzoli, queste le sue parole:"Fallo di mano Benatia? Tecnicamente il responso è che come minimo la situazione disciplinar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 19:59
Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..." - Referee Paolo Silvio Mazzoleni shows the yellow card to Juventus' Medhi Benatia during the Italian Serie A soccer match AC Milan vs Juventus FC at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 11 November 2018. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
Referee Paolo Silvio Mazzoleni shows the yellow card to Juventus' Medhi Benatia during the Italian Serie A soccer match AC Milan vs Juventus FC at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 11 November 2018. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
News
Juventus
Milan
Rizzoli
Benatia
Condividi

In occasione dell’incontro tra arbitri e allenatori ha parlato il designatore Rizzoli, queste le sue parole:

"Fallo di mano Benatia? Tecnicamente il responso è che come minimo la situazione disciplinare va valutata. Poteva portare al rosso se l'arbitro avesse la certezza che quello di Higuain era un controllo di palla. Se invece viene considerata come anticipo dell'avversario, anziché controllo di palla, può essere punita solo con il rigore, com'è stato fatto"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok