Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."

In occasione dell’incontro tra arbitri e allenatori ha parlato il designatore Rizzoli, queste le sue parole:"Fallo di mano Benatia? Tecnicamente il responso è che come minimo la situazione disciplinar...

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2018 19:59

Referee Paolo Silvio Mazzoleni shows the yellow card to Juventus' Medhi Benatia during the Italian Serie A soccer match AC Milan vs Juventus FC at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 11 November 2018. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

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