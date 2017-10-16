Rizzoli: "Con la Var non avrei commesso 4/5 errori rilevanti nella mia carriera"

“Se quando arbitravo io ci fosse stata la Var non avrei commesso 4-5 errori rilevanti nella mia carriera”. Lo ha detto l’ex arbitro internazionale Nicola Rizzoli, attuale responsabile e designatore de...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2017 18:22

Condividi