Ex arbitro Chiesa: "Il rigore per l'Inter non c'era, errore grave non espellere Asamoah"

L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha parlato di Inter-Fiorentina ai microfoni di Calciomercato.com: “Prestazione non all’altezza di Mazzoleni e del Var Irrati. Grossi dubbi sul calcio di rigo...

L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha parlato di Inter-Fiorentina ai microfoni di Calciomercato.com: “Prestazione non all’altezza di Mazzoleni e del Var Irrati. Grossi dubbi sul calcio di rigore concesso all’Inter: a mio avviso non era da concedere. Rientra sì nei casi del Var, ma Vitor Hugo tocca il pallone con i polpastrelli e soprattutto il pallone non cambia traiettoria. Il braccio non cerca il pallone, per me questo non era rigore. L’errore più grave è però la mancata espulsione di Asamoah, che già ammonito rifila un calcione a Chiesa: era da doppia ammonizione ed espulsione senza alcun dubbio. L’intervento di Politano su Chiesa, invece, non è da rigore: il contatto c’è, ma è l’esterno della Fiorentina che cambiando direzione entra nella traiettoria di corsa di Politano. Giusto lasciar proseguire, così come avvenuto nel primo tempo per il contatto tra Mirallas e D’Ambrosio.