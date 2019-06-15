Barone: "Firenze si fa amare dal primo giorno. Ibra gioca qui negli States, ma nessun contatto.."

Le parole del braccio destro del nuovo proprietario viola, Joe Barone, all'emittente Skysport in merito alle prossime mosse gestionali e tecniche della società gigliata. Ecco le sue parole:“Nessuno de...

Le parole del braccio destro del nuovo proprietario viola, Joe Barone, all'emittente Skysport in merito alle prossime mosse gestionali e tecniche della società gigliata. Ecco le sue parole:

“Nessuno della società ha parlato con Federico Chiesa, di sicuro presto ci sarà un un incontro con tutta la squadra ed in particolare col nuovo direttore sportivo Pradè. La stagione avrà inizio il 1 luglio, vediamo cosa succederà. Valuteremo tutti i giocatori della rosa, vogliamo fare la squadra per l’inizio del campionato.Ibrahimovic? Gioca qui in MLS, a Los Angeles, ma io non ho parlato di Ibrahimovic. Abbiamo dei giocatori bravi in attacco, penso a Chiesa, ma anche a Simeone. Valuteremo tutto con Daniele e Vincenzo e vedremo cosa riusciremo a fare. L’arrivo a Firenze? Siamo felici dell’accoglienza della città e della tifoseria, Firenze si ama immediatamente. Veretout sarà ceduto? Ha un contratto. Sui giornali si leggono tante cose, valuteremo con calma con Daniele, con Vincenzo e col calciatore stesso, poi prenderemo la decisione”.