Commisso: "Il valore della mia impresa Mediacom ora è di 8 miliardi di dollari e la Fiorentina..."

Rocco Commisso, ha rilasciato una dichiarazione a lavocedinewyork.com: "Il valore della mia impresa Mediacom ora è di 8 miliardi di dollari. Per la Fiorentina, di circa 150-170 milioni. Quindi l’ho ac...

Rocco Commisso, ha rilasciato una dichiarazione a lavocedinewyork.com: "Il valore della mia impresa Mediacom ora è di 8 miliardi di dollari. Per la Fiorentina, di circa 150-170 milioni. Quindi l’ho acquistata con una piccola percentuale di quello che possiedo, ma sta prendendo il 98% del mio tempo. Ho appena incominciato, è tutto nuovo per me, è in Italia, la cultura è diversa, ci credi o no, ho dovuto firmare più carte legali in Italia che avevo firmato in tutta la mia vita. È il sistema italiano. Quanto tempo prevedo di stare a Firenze? Non voglio dire una cifra, perché le cose possono cambiare, ma la mia intenzione è di venire a vedere le partite. Il mio piano per vincere? Non ho un piano. Lavorerò duro e sarò onesto con voi, mi spaccherò il culo (“I’ll work my ass off”) per la Fiorentina e poi vedremo quel che succederà. Quando si parla di un piano, di fare un piano generale, prima devi conoscere abbastanza bene tutta la squadra. Comunicare ad aggiustare le infrastrutture, guadagnare un po’ di tempo. Il centro sportivo non si può fare in un giorno. E quindi ci fermeremo a riflettere, e vedremo cosa abbiamo raggiunto e organizzato per la prossima stagione. Ecco non posso promettere altro".