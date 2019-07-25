Barone: "Vedrete che riusciremo a fare il mercato. Ci sono già alcuni elementi in squadra"

Joe Barone ha rilasciato un'intervista sulla Gazzetta dello sport di oggi: "Vedrete che riusciremo a fare il mercato. Alcuni calciatori già ci sono tra italiani e stranieri".Ieri è avvenuto il vertice...

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2019 11:52

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