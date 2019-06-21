M. Biscardi: "Uno scambio tra Chiesa e Dybala non si potrà mai fare perchè a Paulo già gli stanno stretti i bianconeri, figuriamoci la viola"
Maurizio Biscardi, il figlio e giornalista del grande Aldo ha parlato a Radio Sportiva di un possibile scambio tra Dybala della Juventus e Chiesa della Fiorentina: "Uno scambio di questo tipo non si p...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 18:22
Maurizio Biscardi, il figlio e giornalista del grande Aldo ha parlato a Radio Sportiva di un possibile scambio tra Dybala della Juventus e Chiesa della Fiorentina: "Uno scambio di questo tipo non si potrà mai fare perchè a Dybala già gli stanno troppo stretti i bianconeri, figuriamoci la viola. Infine non credo che Commisso cederà Chiesa."