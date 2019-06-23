Rocco Commisso per tenere Chiesa alla Fiorentina, proverà a far tornare la squadra in Europa nel posto dove merita
Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso dovrà vigilare con attenzione Federico Chiesa. Cercherà di prolungarli il contratto. L'ultimo obiettivo per trattenerlo è quello di tornare dopo tanti an...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:44
Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso dovrà vigilare con attenzione Federico Chiesa. Cercherà di prolungarli il contratto. L'ultimo obiettivo per trattenerlo è quello di tornare dopo tanti anni in Champions League per rimanerci a lungo. Comunque sicuramente la viola proverà ad arrivare in Europa League.
Fonte: Stadio