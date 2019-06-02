Pontello "incorona" Commisso: "È lui la scelta che preferisco. DV percorso terminato"

Niccolò Pontello, ex vicepresidente della Fiorentina e parente del proprietario dell'epoca, Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva in merito al passaggio di mano dei Della Valle:...

Niccolò Pontello, ex vicepresidente della Fiorentina e parente del proprietario dell'epoca, Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva in merito al passaggio di mano dei Della Valle: "I fratelli DV hanno chiuso il loro percorso in questa città ed è giusto passino la mano. Commisso? A mio avviso è la scelta migliore tra tutte le opzioni, mi fido di lui e mi auguro vada in porto rapidamente il closing. Al contrario, una eventuale proprietà cinese o un fondo arabo non mi avrebbe esaltato granché".