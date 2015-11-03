Notizie Cessione Fiorentina Fiorentina

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Nicoletti: "Cessione? Firenze ha appeal per gli arabi. Per Commisso i soldi non hanno bandiera"

11 dicembre 2025 15:27

Sconcerti: "Commisso è il presidente più ricco della storia viola. Vedo empatia. Il prezzo del closing.."

08 giugno 2019 08:37

Conti: "Meglio Commisso o gli arabi? Chi l'acquista ami la Fiorentina. L'arrivo di aria nuova.."

04 giugno 2019 23:12

Pontello "incorona" Commisso: "È lui la scelta che preferisco. DV percorso terminato"

02 giugno 2019 22:31

Damiani: "Trattativa DV-Commisso doveva restare segreta. So che ha voglia di investire ma.."

29 maggio 2019 22:17

Bocci: "Mi risulta una trattativa esclusiva Dv-Commisso. Preliminare già firmato. La chiusura entro.."

27 maggio 2019 23:52

Di Gennaro: "La notizia di Commisso caricherà la squadra. La cifra del closing.."

26 maggio 2019 01:20

Attesa per la fine del campionato. Si attendono novità dai Della Valle, cessione imminente?

24 maggio 2019 14:08

Stadio, Diego Della Valle negli USA. Si tratta con fondo del Qatar e con un fondo americano

23 maggio 2019 12:18

Alcuni tifosi viola lanciano online una petizione per far cedere i DV. Tantissime le firme raccolte

29 marzo 2019 01:52

DELLA VALLE RIFIUTA 180 MILIONI PER LA FIORENTINA? ECCO QUANTO SERVE PER ACQUISTARE IL CLUB VIOLA

12 dicembre 2018 12:36

Presidente del Viola Club Abruzzo: "C'è una voce che parla di cessione della Fiorentina"

05 ottobre 2017 00:03

Un importante imprenditore russo ha richiesto informazioni sulla Fiorentina

27 settembre 2017 20:41

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