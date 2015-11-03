Notizie Cessione Fiorentina Fiorentina

Nicoletti: "Cessione? Firenze ha appeal per gli arabi. Per Commisso i soldi non hanno bandiera"
11 dicembre 2025 15:27
Sconcerti: "Commisso è il presidente più ricco della storia viola. Vedo empatia. Il prezzo del closing.."
08 giugno 2019 08:37
Conti: "Meglio Commisso o gli arabi? Chi l'acquista ami la Fiorentina. L'arrivo di aria nuova.."
04 giugno 2019 23:12
Pontello "incorona" Commisso: "È lui la scelta che preferisco. DV percorso terminato"
02 giugno 2019 22:31
Damiani: "Trattativa DV-Commisso doveva restare segreta. So che ha voglia di investire ma.."
29 maggio 2019 22:17
Bocci: "Mi risulta una trattativa esclusiva Dv-Commisso. Preliminare già firmato. La chiusura entro.."
27 maggio 2019 23:52
Di Gennaro: "La notizia di Commisso caricherà la squadra. La cifra del closing.."
26 maggio 2019 01:20
Attesa per la fine del campionato. Si attendono novità dai Della Valle, cessione imminente?
24 maggio 2019 14:08
Stadio, Diego Della Valle negli USA. Si tratta con fondo del Qatar e con un fondo americano
23 maggio 2019 12:18
Alcuni tifosi viola lanciano online una petizione per far cedere i DV. Tantissime le firme raccolte
29 marzo 2019 01:52
DELLA VALLE RIFIUTA 180 MILIONI PER LA FIORENTINA? ECCO QUANTO SERVE PER ACQUISTARE IL CLUB VIOLA
12 dicembre 2018 12:36
Presidente del Viola Club Abruzzo: "C'è una voce che parla di cessione della Fiorentina"
05 ottobre 2017 00:03
Un importante imprenditore russo ha richiesto informazioni sulla Fiorentina
27 settembre 2017 20:41
Archivio