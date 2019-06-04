Conti: "Meglio Commisso o gli arabi? Chi l'acquista ami la Fiorentina. L'arrivo di aria nuova.."

Carlo Conti, conduttore televisivo e grande tifoso della Fiorentina, era ospite della trasmissione in onda sull'emittente Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, a cura di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.In me...

Carlo Conti, conduttore televisivo e grande tifoso della Fiorentina, era ospite della trasmissione in onda sull'emittente Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, a cura di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

In merito alla prossima cessione della società viola ha detto: "Sto monitorando la situazione, sembra proprio che Rocco Commisso acquisterà da Della Valle, oppure se magari ci fossero possibilità per il fondo del Qatar”.

“Chi preferisco tra Commisso e gli arabi?” “L’importante – ha risposto Carlo Conti – è che chi la acquista ami la Fiorentina, come hanno fatto i Cecchi Gori e i Della Valle. Poi è chiaro, certi amori non funzionano più, e si arriva in un momento nel quale si deve cambiare. E’ giusto che arrivi una ventata d'aria nuova, imprenditori di livello e ben disposti ad investire in questa squadra ed in questa nostra città ”.