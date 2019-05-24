Attesa per la fine del campionato. Si attendono novità dai Della Valle, cessione imminente?

Come ricorda Stadio, finita la partita contro il Genoa, tutti si metteranno ad aspettare quello che Diego Della Valle in persona ha promesso di dire: “Un minuto dopo la fine del campionato ci saranno...

Come ricorda Stadio, finita la partita contro il Genoa, tutti si metteranno ad aspettare quello che Diego Della Valle in persona ha promesso di dire: “Un minuto dopo la fine del campionato ci saranno molte cose che noi vogliamo affrontare con civiltà ma con assoluta chiarezza determinazione, consapevolezza di quello che vogliamo fare”.

Dunque Diego Della Valle dovrà dire quale sarà il futuro della Fiorentina. Domenica, o al più tardi lunedì, stando al countdown dettato proprio da DDV, dovranno venire fuori novità sostanziali.

Ma i Della Valle ci saranno al Franchi domenica prossima? Dall’interno della società si sostiene che qualcuno della proprietà ci sarà, anche se non è dato sapere se sarà solo Andrea o anche Diego. Possibile che venga annunciata una futura cessione