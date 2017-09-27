Un importante imprenditore russo ha richiesto informazioni sulla Fiorentina

Non è un mistero che la famiglia Della Valle vorrebbe cedere il club. Arriva dalla Russia un possibile acquirente

Un imprenditore russo, proprietario di una grande compagnia di gas e petrolio, è molto interessato all'acquisto del club gigliato. Il misterioso imprenditore che potremo chiamare nell'articolo "Signor X" si è informato sul costo del club viola nelle ultime settimane. Questo imprenditore considera il calcio un fantastico sport in grande ascesa in Europa ed intende acquistare un club di una città molto famosa per farsi una grande pubblicità. Insomma Signor X vorrebbe replicare la grande operazione messa in atto dal patron del Chelsea Roman Abramovic, che ha portato il club londinese ad un nuovo splendore.

L'imprenditore russo tuttavia vuole delle garanzie. Il nodo più importante è sicuramente quello legato alle possibilità di poter creare la cittadella viola. Il Signor X ritiene fondamentale per la creazione di un progetto vincente e redditizio la possibilità che la squadra abbia una nuova casa che porti degli introiti a livello economico e che abbia uno stadio al passo con i tempi. Per questo la tempistica per la trattativa di acquisto del club si dilaterà sensibilmente. Infatti , per iniziare questa complessa trattativa, sarà necessario che si sblocchi l'inizio dei lavori per il nuovo stadio. Una volta risolti i problemi burocratici la trattativa per la cessione del club da parte della famiglia Della Valle potrà iniziare. Non ci resta che aspettare.