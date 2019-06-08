Sconcerti: "Commisso è il presidente più ricco della storia viola. Vedo empatia. Il prezzo del closing.."

Le parole del noto giornalista fiorentino Mario Sconcerti, nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Ecco alcuni suoi passaggi in merito al cambio al vertice della società viola:"A prima vista...

Le parole del noto giornalista fiorentino Mario Sconcerti, nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Ecco alcuni suoi passaggi in merito al cambio al vertice della società viola:

"A prima vista su Commisso ho buone sensazioni, lo trovo una persona vera da cui attendersi cose reali e realizzabili. Abbiamo davanti un mese ed oltre per arrivare al ritiro nella giusta condizione, aldilà di quanto tempo impiegheranno spero sia fatto un buon lavoro. Un aspetto determinante è che manca il centravanti. L’empatia all’inizio c’è sempre, questa volta è molto più ampia perchè questo è il presidente più ricco nella storia della Fiorentina. Non so se sarà il migliore ma sicuramente è quello con più disponibilità. Con i Della Valle forse si è esagerato con le proteste nell’ultimo periodo, sono sicuro che la Fiorentina sia stata pagata 130 milioni, una cifra molto più bassa di quello che è stato scritto da alcuni. La vecchia società ha accettato meno purchè la differenza venga investita per il bene della Fiorentina. Un gesto bello ma costoso".