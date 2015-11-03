Labaro Viola

Notizie Sconcerti Intervista Fiorentina

Sconcerti: "Commisso è il presidente più ricco della storia viola. Vedo empatia. Il prezzo del closing.."

08 giugno 2019 08:37

Sconcerti: "I DV sono d'accordo con la gestione-Corvino, altrimenti lo avrebbero cacciato. Su Pioli.."

24 maggio 2019 08:34

Sconcerti: "Il calo di Milenkovic è lo specchio della crisi difensiva. Le colpe di Pioli.."

05 aprile 2019 08:37

Sconcerti: "Chiesa non rimarrà, gli offriranno trofei e soldi. I viola, con 2/3 titolari di livello.."

21 febbraio 2019 21:25

Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."

24 gennaio 2019 22:14

Sconcerti:" Fiorentina, il peggio potrebbe essere appena iniziato. La squadra sia attenta, la sua realtà.."

02 dicembre 2018 00:26

Sconcerti sulla Nazionale:"Siamo in crescita continua. Chiesa ieri era spento, a sinistra dà il meglio. Verratti.."

18 novembre 2018 18:47

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