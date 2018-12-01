Sconcerti:" Fiorentina, il peggio potrebbe essere appena iniziato. La squadra sia attenta, la sua realtà.."

Le vergognose scritte di Firenze, il momento no della Fiorentina. Questi sono stati i temi principali trattati da Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta nel 'Liv...

Le vergognose scritte di Firenze, il momento no della Fiorentina. Questi sono stati i temi principali trattati da Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta nel 'Live Show'di RMC Sport: Sulle scritte a Firenze: "Ci sono dei problemi che non hanno soluzioni, questo della violenza, fisica e verbale, è irrisolvibile ma non significa di doversi rassegnare. È talmente evidente che nessuno di noi la pensi così, che si commetterebbe un errore se queste persone venissero prese sul serio. Chi ha fatto queste scritte sarà stato felice di aver sentito Allegri dire determinate cose forti in diretta tv". In casa Fiorentina c'è il problema del gol... "È evidente, la squadra sta attraversando un momento malinconico. Oggi la Juventus ha trovato una squada dimessa fatta eccezione di un quarto d'ora. La Fiorentina non riesce a chiamarsi neanche la fortuna addosso, sa che ogni tiro che fa non entrerà nello specchio. Non segna nessuno. Spero che la squadra di Pioli riesca a trovare qualche tipo di soluzione, il peggio potrebbe essere appena iniziato". Pioli ha qualche responsabilità? "Il problema è prima dell'allenatore, poi della squadra, che non è una grande squadra. In questi momenti, però, l'allenatore deve fare la differenza, altrimenti è inutile che stia lì. La Fiorentina deve stare attenta, la sua realtà è ancora indefinita"