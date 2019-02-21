Sconcerti: "Chiesa non rimarrà, gli offriranno trofei e soldi. I viola, con 2/3 titolari di livello.."

Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport all'emittente Radio Bruno Toscana per il consueto filo diretto con i tifosi viola:L'inter in questo mo...

Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport all'emittente Radio Bruno Toscana per il consueto filo diretto con i tifosi viola:

L'inter in questo momento subisce la querelle-Icardi che sta dividendo i nerazzurri. L'argentino chiede soldi in piu alla società, la squadra di riflesso si è allontanata. Domenica saranno molto concentrati e carichi. Riproporrei la stessa impostazione a centrocampo che ha portato bene contro la Spal. Gerson in quella posizione più avanzata, si muove nella maniera giusta .Simeone? Mi è sempre piaciuto, deve solo migliorare tecnicamente. Non è egoista, è onesto e umile. Politica verde? Il buco di bilancio sarà sempre coperto dal patrimonio, rappresentato da Traorè & co. Chiesa? Non rimarrà, dipende dalle offerte ovviamente ma non capisco perchè debba privarsi la possibilità di vincere trofei e prendere uno stipendio più alto. La Fiorentina è un gruppo che potrebbe dare soddisfazioni perchè gioca bene a calcio, deve maturare e prendersi responsabilità. Questo gruppo con l’aggiunta di 2,3 titolari può diventare una squadra vera, importante.