Sconcerti: "Il calo di Milenkovic è lo specchio della crisi difensiva. Le colpe di Pioli.."

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della gestuine societaria gigliata e non solo all'emittente Radio Bruno Toscana: "Anche a me piacerebbe dialogassero di più con i propri "clienti", così come...

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della gestuine societaria gigliata e non solo all'emittente Radio Bruno Toscana: "Anche a me piacerebbe dialogassero di più con i propri "clienti", così come d'altronde fa la Tod's. Non mi importa niente dei DV, mi importa solo della Fiorentina,ma i soldi chi ce li mette? Di certo non Firenze. Corvino? Quest'anno non mi è piaciuto per niente. Pioli? Non c'entra niente, alla squadra manca qualità in quasi ogni zona fel campo. L'allenatore sta perdendo anche poche partote rispetto ad altre che ci stanno davanti. Veretout? Di sicuro il fatto che abbia già deciso di andar via non aiuta. Milenkovic? Il calo che ha avuto ultimamente è stato un po' lo stesso di tutta la difesa, e questo soprattutto perché il centrocampo è stato veramente di burro".

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