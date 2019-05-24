Sconcerti: "I DV sono d'accordo con la gestione-Corvino, altrimenti lo avrebbero cacciato. Su Pioli.."

Il noto giornalista e tifoso viola ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruni Toscana. Ecco alcune sue parole:"Non mi sarei aspettato una situazione di questo tipo, magari una situazione diffi...

Il noto giornalista e tifoso viola ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruni Toscana. Ecco alcune sue parole:

"Non mi sarei aspettato una situazione di questo tipo, magari una situazione difficile si, ma non così. Se i Della Valle tengono Corvino, probabilmente sono d’accordo con il suo modus operandi. Il calcio ora è l’attività principale degli azionisti di maggioranza, i DV hanno sottovalutato questo. Autocritica? Se non l’hanno fatta, probabilmente credono di aver operato bene. E probabilmente l’hanno fatto, visto che sono arrivati in Champions League più volte. Pioli? La situazione era compromessa, dopo le dichiarazioni dell’allenatore contro la Lazio era chiaro come sarebbe finita. Probabilmente la società doveva chiamare il mister e trovare un accordo, in modo da uscirne tutti a braccetto.”