Presidente del Viola Club Abruzzo: "C'è una voce che parla di cessione della Fiorentina"

Parla il Presidente del Viola Club Abruzzo.

Intervenuto a Filo Diretto con la Fiorentina, il Presidente del Viola Club Abruzzo (Nello Taccone), uno dei più numerosi tra quelli fuori dalla Toscana, ha parlato della possibile cessione della società viola:

"C'è una voce che arriva da persone vicine ai Della Valle e che parla di un interesse americano, più precisamente messicano, per acquisire la Fiorentina. La persona in questione è già vicina ai Della Valle in fatto di business, ed all'investimento parteciperebbe anche un brand cinese. Senza stadio la comprerebbero uguale la Fiorentina? Sinceramente credo di no, anche se di certezze non ce ne sono. Aspettiamo intanto questi permessi da istituzioni e burocrazia, e poi vediamo".

http://www.retenetvision.com/netvision.php?p=@SPORT/Filo-Diretto-con-la-Fiorentina/053