Bocci: "Mi risulta una trattativa esclusiva Dv-Commisso. Preliminare già firmato. La chiusura entro.."

Alessandro Bocci, giornalista di spicco del Corriere della Sera, ha rilasciato importanti particolari in merito la trattativa di cessione della Fiorentina. Ecco quanto detto all'emittente Radio Bruno...

Alessandro Bocci, giornalista di spicco del Corriere della Sera, ha rilasciato importanti particolari in merito la trattativa di cessione della Fiorentina. Ecco quanto detto all'emittente Radio Bruno Toscana: "A quanto ne so esiste al momento l'esclusiva a trattare e che un preliminare sia già stato firmato a vantaggio di Commisso. Siamo certi ci sia una trattativa molto forte. Mi auguro che il tutto non si protragga oltre alle tre settimane al closing, poi diventerebbe un problema. Chiesa? Della Valle e Commisso mi auguro ne abbiano parlato ".