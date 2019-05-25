Di Gennaro: "La notizia di Commisso caricherà la squadra. La cifra del closing.."

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Lady Radio. In merito alla sfida di domani sera contro il Genoa e della probabilissima cession...

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Lady Radio. In merito alla sfida di domani sera contro il Genoa e della probabilissima cessione della società viola all'italo-americano Rocco Commisso: "La notizia della prossima cessione può motivare i calciatori, perché anche Commisso è un imprenditore di primo livello, i 150 milioni di dollari sono una cifra giusta, chiedere di più bloccherebbe vorrebbe dire non voler cedere". La sfida salvezza contro il Genoa:"Ero un ragazzo quando la Fiorentina rischiò di retrocedere, sono cose che i giocatori percepiscono, il Genoa non è il Real Madrid e l’Empoli deve vincere a Milano... Sono sereno".