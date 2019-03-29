Alcuni tifosi viola lanciano online una petizione per far cedere i DV. Tantissime le firme raccolte

"Dal momento che i Della Valle hanno dichiarato di non voler vendere la Fiorentina;che a Marzo 2019 il Campionato della Fiorentina è ormai finito;che il 90% degli acquisti estivi si sono rivelati quel...

"Dal momento che i Della Valle hanno dichiarato di non voler vendere la Fiorentina;

che a Marzo 2019 il Campionato della Fiorentina è ormai finito;

che il 90% degli acquisti estivi si sono rivelati quello che pensavamo, giocatori mediocri e inutili al gioco della squadra;

che ogni volta veniamo presi in giro sulla questione stadio e che molto probabilmente se verrà fatto sarà di dimensioni ridotte e non abilitato a competizioni europee;

che con questo anno per Corvino sarà il sesto senza qualificazioni Europee;

che i Della Valle hanno ormai dichiarato che viviamo di autofinanziamento totale e da più di 5 anni la Fiorentina abbassa ogni volta il suo tasso tecnico, perdendo sempre più posizioni in classifica.. e che in 16 anni hanno portato a Firenze 0 titoli;

chiediamo alla società di mettere SERIAMENTE in vendita la Fiorentina.

Li ringraziamo per averci riportato in serie A dopo il fallimento, ma come tutte le cose hanno un inizio e una fine. E adesso il nostro rapporto è concluso, perchè la Fiorentina è di Firenze e le società sono fatte per venire e andare."

Questo il testo della petizione online lanciata dai tifosi, che ha raccolto già quasi 1000 firme

https://www.change.org/p/petizione-per-la-cessione-della-fiorentina-da-parte-della-famiglia-della-valle?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_post_sap_share_gmail_abi.gmail_abi&recruited_by_id=311fa050-515f-11e9-acf1-99331a93bca6&utm_content=fht-13411983-it-it%3Av4