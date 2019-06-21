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Marchetti: "Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa"

Luca Marchetti, il giornatista di Sky è stato intervistato ai microfoni di Radio 24: "Barella si è promesso all’Inter ma la Roma ha provato veramente a comprarlo. Fiorentina? Il presidente Rocco Commi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 18:52
Marchetti: "Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa" -
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Luca Marchetti, il giornatista di Sky è stato intervistato ai microfoni di Radio 24: "Barella si è promesso all’Inter ma la Roma ha provato veramente a comprarlo. Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa, credo che la rispetterà."

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