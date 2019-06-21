Marchetti: "Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa"

Luca Marchetti, il giornatista di Sky è stato intervistato ai microfoni di Radio 24: "Barella si è promesso all’Inter ma la Roma ha provato veramente a comprarlo. Fiorentina? Il presidente Rocco Commi...

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2019 18:52

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